AB InBev kocht brouwer achter Karmeliet voor 210 miljoen euro

AB InBev kocht vorig jaar twee brouwers in eigen land. En dat mocht wat kosten. Het opvallendste overnamebedrag is 2,1 miljoen euro. Dat betaalde de wereldbrouwer voor Ginette, een brouwer van biologische bieren uit Waals-Brabant. De onderneming erachter is Organic Tribu SA, die volgens de jongst neergelegde balans (van 2015) een balanstotaal van 63.543 euro en een brutomarge van 11.545 euro had. AB InBev heeft duidelijk heel veel geld neergelegd voor een beloftevolle toekomstmarkt, die van de biologische bieren. Ma...