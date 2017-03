66 procent van wie zijn inschakelings-uitkering verloor, woont in Wallonië

Een van de maatregelen van de meest opvallende maatregelen van de regering-Di Rupo heeft nu volop effect: de beperking van de inschakelingsuitkering in de tijd. De vroegere wachtuitkering voor schoolverlaters wordt nog maar drie jaar lang betaald. Wie daarna nog geen baan heeft verliest, verliest zijn uitkering. Sinds januari 2015 is de inschakelingsuitkering van 37.007 Belgen geschrapt, staat in het jongste jaarverslag van de RVA. Meer specifiek waren het er 29.021 in 2015 en 7.986 vorig jaar. Opvallend is dat 66 procent van hen in Wallonië woont. 20 procent woont in Vlaan...