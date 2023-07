Locarno, wereldhoofdstad van de auteursfilm

Een keer per jaar wordt Locarno, in het uiterste zuiden van Zwitserland, gedurende 11 dagen de wereldhoofdstad van de auteurscinema. In de loop van zijn 75-jarige geschiedenis is het Locarno Film Festival uitgegroeid tot een van de belangrijkste filmevenementen ter wereld. De stad was onder meer de springplank voor gevestigde regisseurs als Chabrol, Kubrick en Van Sant.

Het Locarno Film Festival, dit jaar al aan zijn 76ste editie toe, heeft een unieke positie verworven in de wereld van de filmfestivals. Van in het begin streeft het festival ernaar om aankomend talent en nieuwe stromingen in de filmwereld te ontdekken. Niet zelden kregen geniale beginnende regisseurs hier de ruimte om zichzelf naar de eeuwige roem te katapulteren. De organisatoren gaan er prat op dat gevestigde namen zoals Claude Chabrol, Stanley Kubrick, Spike Lee en Gus Van Sant hun succes deels aan hun deelname aan het festival te danken hebben. Andere grote namen die in het verleden mee het karakter en de eigenheid van het festival bepaalden, zijn Marlene Dietrich, Hilary Swank, Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, Sir Anthony Hopkins, Sir Christopher Lee, Melanie Griffith, Isabelle Huppert, Edward Norton en nog vele anderen.

Locarno ©Massimo Pedrazzini

Na het filmfestival van Venetië en dat van Cannes is het Locarno Film Festival, dat voor het eerst werd georganiseerd in 1946, een van de oudste filmfestivals ter wereld. Sinds 1968 is de Gouden Luipaard de hoogste onderscheiding voor een film in competitie. Aan de onderscheiding is een prijs van 90.000 Zwitserse frank verbonden die naar de regisseur en de producenten van de winnende film gaat.

Elke dag 8.000 toeschouwers

Naast de vele sterren uit de filmwereld zijn het vooral de kijkers die hier getuige zijn van de immer evoluerende filmwereld. Gedurende elf dagen kunnen ze honderden geselecteerde films ontdekken in bijna duizend voorstellingen, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Elke dag is het uitkijken naar hoe de Piazza Grande ‘s avonds tot leven komt wanneer 8.000 toeschouwers tegelijk een wereldpremière bijwonen in de openlucht.

Locarno Film Festival ©Julien Daulte

Nieuw luik: fotografie

Zoals gezegd is het Locarno Film Festival dé plek bij uitstek waar nieuwe stromingen kansen krijgen. In die optiek wordt het aanbod dit jaar uitgebreid met een workshop fotografie. Deze nieuwe workshop biedt 8 geselecteerde enthousiastelingen van over de hele wereld de mogelijkheid om hun creatieve potentieel te ontdekken en in contact te komen met andere jonge talenten en professionals die het evenement bijwonen. Mede-initiatiefnemer is Sven Creutzmann, een Duitse fotograaf en verslaggever die zich al 27 jaar bezighoudt met documentairefotografie.

De Gouden Luipaard ©Ascona Locarno Tourism

In de marge van het event

Naast het Locarno Film Festival vindt in de stad ook de Rotonda by la Mobiliare plaats: een dorp dat binnen het festival is gecreëerd met een gevarieerd programma van muziek en entertainment, gecombineerd met bars en foodtrucks. De perfecte gelegenheid om te proosten op een geslaagde filmdag of -avond, nieuwe smaken te ontdekken en vervolgens te swingen tot in de vroege uurtjes.

