De culturele diversiteit van Zwitserland

Het cultureel aanbod in Zwitserland is divers en alomtegenwoordig. Als je niet weet waar beginnen, laat je dan verleiden door Basel, Zürich en Sankt Gallen. Mooi meegenomen is dat de genoemde steden niet ver van elkaar liggen, zodat je ze probleemloos kan afvinken tijdens één reis. Dit zijn onze tips voor een memorabel cultureel verblijf in Alpenland Zwitserland.

Kunstmuseum Basel ©Julian Salinas

Het openbaar vervoer is in Zwitserland prima geregeld, en dat nodigt uit tot cityhoppen. Waar je ook gaat of staat, cultuur tref je zowel in de grote steden als in de kleine dorpjes. De accenten kunnen echter danig verschillen. Zo zijn de Franse invloeden duidelijk aanwezig in het westen van het land, terwijl in het oosten de Duitse stijl primeert. In Ticino, het meest zuidelijke kanton van Zwitserland, is Italië dan weer nooit veraf, letterlijk en figuurlijk.

Basel, hoofdstad van cultuur

Fondation Beyeler Basel ©Switzerland Tourism

Cultuurliefhebbers moeten niet twijfelen en Basel, dé museumstad bij uitstek, bovenaan hun bucketlist zetten. Absolute must-sees zijn topmusea zoals het eigenzinnige Fondation Beyeler (moderne kunst), maar ook pareltjes als het Vitra Design Museum en het Kunstmuseum, dat beschouwd wordt als het belangrijkste kunstmuseum van Zwitserland. Ook in de openlucht kan je in Basel heel wat cultuur opsnuiven. Nabij de oevers van de Rijn en de Altstadt kleurt street art de straten en gevels. Honderden werken bepalen mee de unieke sfeer die Basel kenmerkt.

De grootste Zwitserse musea

Zürich huisvest de grootste musea van het land, waaronder het gerenommeerde Nationaal Museum en het befaamde Kunsthaus. In dat laatste kan je terecht voor grote tentoonstellingen van internationale allure. Liefhebbers van architectuur kennen het museum ongetwijfeld van de fraaie uitbreiding die door Chipperfield Architects Berlin gerealiseerd werd.

National Museum Zurich ©AURA Foto Film Verlag GmbH

Naast de grote musea zijn er nog tal van andere musea en galerijen in de stad. Check het buitengewone Museum Rietberg (kunst uit Afrika, Azië, Amerika en Oceanië), Haus Konstruktiv (conceptuele kunst) en het Museum für Gestaltung (design en visuele communicatie). Geïnteresseerd in de Zwitserse geschiedenis? Koop dan een kaartje voor het Landesmuseum.

Werelderfgoed in Sankt Gallen

Abbey Library of St Gall UNESCO World Heritage Site ©Stiftsbibliothek St. Gallen – Cornel Dora

Sankt Gallen is een cultureel juweeltje. Niet te missen is de door de Unesco bekroonde abdijbibliotheek, een van de oudste ter wereld. Andere toppers zijn onder meer het Textielmuseum en de Kunsthalle. Een buitenbeentje is het museum Forum Würth Rorschach. Het bevindt zich evenwel iets buiten de stad, nabij de Bodensee, een topbestemming op zich.

Waar overnachten?

Hotel Nomad ©www.markniedermann.com

Wie cultuur aan kunst en design koppelt, zit goed met deze selectie van boetiek- en designhotels. In Basel is het heerlijk toeven in het Nomad Design & Lifestyle Hotel en in Zürich kunnen we het Marktgasse Hotel of Signau House & Garden ten zeerste aanbevelen. In Sankt Gallen is een verblijf in het kleurrijke boetiekhotel Sorell Hotel City Weissenstein een aanrader. Pak alvast je koffers!

Niet te missen musea

Keuzestress of simpelweg te weinig tijd? Met dit lijstje zit je altijd goed:

– De Fondation Beyeler in Basel

– Het Kunstmuseum in Basel

– De abdijbibliotheek van Sankt Gallen

– Het Textielmuseum in Sankt Gallen

– Het Nationaal Museum in Zürich

– Het Kunsthaus in Zürich

