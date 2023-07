Beleggen Podcast Masterminds: Peter Garnry (Saxo) – de rol van alfa en beta in ieders portefeuille

In de Masterminds podcast gaan journalisten van Trends en Trends Beleggen in gesprek met ervaren beleggers, portefeuillebeheerders en analisten over beleggen, bedrijven en de beurs.

In deze aflevering is Peter Garnry te gast. Hij is hoofd van het aandelenteam bij Saxo Bank in Kopenhagen. Peter Garnry schreef onlangs een heel interessant stuk over de opbouw van een beleggingsportefeuille. Heel veel beleggers denken dat individuele aandelen daar de voornaamste de bouwstenen voor zijn, maar volgens Peter is dat niet het beste vertrekpunt.

Elke beleggingsportefeuille moet volgens hem twee hoekstenen hebben: beta en alfa. In de podcast vertelt hij precies wat hij daarmee bedoelt en hoe beleggers daar hun portefeuille mee kunnen opbouwen. Voorts spreekt hij nog over de rendementen die je daarvan kunt verwachten, over de verschillende thema’s waarin hij belegt en over zijn meest gedurfde positie en hoe hij daartoe gekomen is.