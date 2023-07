In de Masterminds podcast gaan journalisten van Trends Beleggen in gesprek met ervaren beleggers, portefeuillebeheerders en analisten over beleggen, bedrijven en de beurs.

In deze aflevering is Gert De Mesure te gast. Hij is de nummer één-specialist in beursgenoteerd vastgoed. Hij schreef er onlangs een boek over en in de podcast vertelt hij hoe beleggers beursgenoteerde vastgoedvennootschappen kunnen analyseren, waarderen en hoe ze de groeidrijfveren ervan kunnen inschatten.