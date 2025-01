Klanten van Gérard Bakery kunnen tot 18 uur de avond voordien hun ontbijtmand samenstellen, eenmalig of met een flexibel abonnement. De versgebakken ontbijtkoeken worden de volgende ochtend aan huis geleverd. “Met bakkerij en logistiek combineren we twee moeilijke sectoren.”

De inwoners van Haren klagen er soms over dat Brussel zijn verre deelgemeente gebruikt om van alles te dumpen. Denk maar aan de nieuwe gevangenis. Maar er komt ook lekkers uit Haren. In een klein straatje aan de achterkant van het grote NAVO-gebouw zijn meerdere voedingsbedrijven gevestigd. De bekende chocolatier Pierre Marcolini heeft er zijn atelier, en anderhalf jaar geleden streek het toen pas opgerichte Gérard Bakery er neer. Dat is een ontbijtplatform met een bakkerij, dat koffiekoeken aan huis levert. Je zou het een dark bakery kunnen noemen, naar analogie met de dark kitchens – restaurants met een keuken maar zonder eetruimte, waar je enkel online kunt bestellen, om het eten thuis te laten leveren.

In de grote hal in het Harense atelier is een bakkerij gebouwd. De oprichters van Gérard Bakery, Philippe Bossens en Marion Waterkeyn, kochten de bakkerijbenodigdheden tweedehands in Frankrijk om de kosten te drukken. Een professionele bakker, die vroeger zijn eigen bakkerij had maar nu in dienst is bij Gérard Bakery, rolt er deeg tot croissants. Voor de bakkerij staat een eenvoudig orderpicksysteem, met rode lampjes.

‘Onze mensen komen hier om 4 uur ’s morgens met kleine oogjes aan. Het systeem voor orderpicking moest daarom supersimpel zijn’ Marion Waterkeyn, Gérard Bakery

“Eigenlijk hebben we het systeem gekopieerd dat Foodbag gebruikt”, zegt Philippe Bossens. De Belgische maaltijdboxleverancier en zijn oprichter Stéphane Ronse zijn een rolmodel voor de twee jonge twintigers. “Onze mensen komen hier om 4 uur ’s morgens met kleine oogjes aan. Het systeem voor orderpicking moest daarom supersimpel zijn”, zegt Marion Waterkeyn. “Dat is gelukt. Je kunt snel uitleggen aan mensen hoe het werkt en we hebben slechts een heel kleine foutenmarge.”

Van Brussel tot Leuven

Wanneer alle bestellingen voor die ochtend klaar zijn, rijden de twee elektrische bestelwagens van Gérard Bakery uit. Voorlopig wordt enkel geleverd van Brussel tot Leuven, maar de bedoeling is het aantal leverzones stelselmatig uit te breiden. Het grote doel voor 2025 is tot in Antwerpen te raken met de ontbijtjes. “De ligging in Haren is heel goed”, zegt Philippe Bossens. “We zitten op twintig minuten van Leuven, maar ook op 20 minuten van Mechelen en 25 minuten van Antwerpen.” De oprichters gingen er aanvankelijk van uit dat vooral mensen in steden geïnteresseerd zouden zijn, maar dat klopt niet. “In de steden kunnen mensen snel naar een bakker wandelen in het weekend. In deelgemeenten buiten het centrum is dat veel moeilijker”, zegt Philippe Bossens.

“We combineren twee moeilijke sectoren”, zegt Bossens. “In de bakkerijsector is alles heel variabel. Je kent het resultaat pas wanneer je croissants uit de oven komen. Dat koppelen we aan de logistieke sector, waar alles heel precies gepland is.” Gérard Bakery vertrekt van zorgvuldig uitgekiende leverroutes om de koffiekoeken aan huis te brengen, waarbij een bestelwagen tot tien leveringen per uur kan doen. Klanten kunnen het levertijdstip niet kiezen wanneer ze bestellen. Ze weten enkel dat de levering tussen 6 en 9 uur ’s morgens gebeurt, en enkel op zaterdag, zondag en feestdagen. Als de ontbijtmand wordt geleverd, ontvangen de klanten een sms en een e-mail, zodat ze weten dat ze aan de voordeur staat.

‘We zijn er heel transparant over dat we onze logistieke kosten doorrekenen aan de klant’ Philippe Bossens, Gérard Bakery

Logistieke kosten

Gérard Bakery werkt met wachtlijsten per gemeente en gebruikt data-analyse om de kans op succes te bepalen. “Wanneer we een nieuwe bestelwagen lanceren, moet die rendabel zijn”, zegt Philippe Bossens. “We proberen regio’s te vinden die aan dezelfde demografische criteria voldoen als regio’s waar we al rendabel zijn. Zo weten we of er voldoende potentiële klanten zitten. Vooral gezinnen met kinderen zijn klant. Gemiddeld bestellen klanten voor 32 euro. Dat doe je niet als jong koppel in de stad. Al leggen buren soms samen voor een grotere bestelling.” Op dit moment kijkt het bedrijf naar de zone Grimbergen en Zaventem, om dan via Mechelen steeds verder richting Antwerpen uit te breiden.

Dat een bestelling bij Gérard Bakery voor een paar pistolets weinig zin heeft, komt door de kosten van de logistiek. Gérard Bakery zweert van meet af aan bij een zo duurzaam mogelijke logistieke werking. “Gratis levering werkt nooit”, observeert Philippe Bossens. “Zalando is ook moeten terugkomen van gratis levering met de mogelijkheid om gratis te retourneren. We zijn er heel transparant over dat we onze logistieke kosten doorrekenen aan de klant. We hebben mensen die nachtwerk doen om de bestellingen klaar te maken. Dat kost geld. Onze elektrische bestelwagen is veel duurder dan een op diesel.” Marion Waterkeyn pikt in: “Mensen kunnen bestellen tot 18 uur ’s avonds voor de levering de volgende ochtend. Daardoor weten we exact wat er geproduceerd moet worden en is er geen voedselverspilling. We werken ook uitsluitend met lokale leveranciers.”

GÉRARD BAKERY. “We werken uitsluitend met lokale leveranciers.” © Franky Verdickt

Pop-up

Philippe Bossens kreeg het ondernemerschap van thuis mee. Zijn vader, Jan Bossens, richtte het IT-bedrijf Camco Technologies op. Ook Marion Waterkeyn ondernam van kleins af aan. Gérard Bakery is een uit de hand gelopen studentenproject van toen beide twintigers na hun studie aan de KU Leuven nog een master aan Vlerick Business School volgden. Daar leerden ze hun derde medeoprichter kennen: een chef die nadat hij voor enkele restaurants had gewerkt, een MBA volgde. De drie studenten besloten voor hun thesis een bedrijf op te starten. “We zagen dat er niet veel innovatie was in de bakkerijsector, en dat je om naar een goede artisanale bakker te gaan vaak je auto moest nemen, om daarna nog in een wachtrij te staan”, zegt Philippe Bossens. Dat leidde tot een pop-up in Leuven, maar toen de drie waren afgestudeerd, besloten ze er een heus bedrijf van te maken. De chef zette vanuit zijn culinaire expertise in het eerste jaar de bakkerij op, maar nu dat gebeurd is, heeft hij het bedrijf verlaten op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Marion Waterkeyn neemt de logistiek en de IT voor haar rekening, terwijl Philippe Bossens zich toespitst op de financiën en de strategie. De twee oprichters overtuigden La Lorraine Bakery Group (LLBG), het Belgische familiebedrijf in de maalderij- en bakkerijsector, om zaaigeld te investeren in Gérard Bakery. Net als Stéphane Ronse van Foodbag hen vaak met inspiratie en advies ondersteunt, is Guido Vanherpe, de CEO van LLBG, een belangrijke mentor van de twintigers.

Digitalisering

De verkoop van de start-up is voorlopig sterk seizoensgebonden, met een groei van 40 procent van oktober op november 2024. “In Vlaanderen groeien we puur met mondreclame, terwijl we in Brussel meer moeten investeren in advertenties om klanten te winnen. We proberen daarom meer klanten in Vlaanderen te overtuigen.” Het bedrijf richt zich vooral op de consumentenmarkt, maar krijgt ook meer en meer bestellingen van bedrijven en koffiebars.

Gérard Bakery is niet het eerste initiatief dat de bakkerswereld wil digitaliseren. Op Bakkersonline.be kunnen bakkers zich registreren, waarna klanten digitaal bij hen kunnen bestellen. Het platform werd opgestart door LocalTomorrow, waarin Puratos Group, een specialist in producten voor onder meer bakkers en patissiers, investeerde. “Dat is een platform voor bakkers die leveren binnen een straal van een paar kilometers. Omdat wij geen fysieke winkel hebben, zijn we niet aan een locatie gebonden”, legt Marion Waterkeyn uit. Volgens Philippe Bossens is er weinig vernieuwing geweest in de klantenervaring van de bakkerijbranche. Daar wil de start-up iets aan doen: “Wij proberen een merk te creëren rond onze bakkerij, lokale bakkerijen hebben dat minder nodig.”