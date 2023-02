‘Onze nieuwe website is nog maar het begin’

Welkom op onze gloednieuwe website Trends.be, waar nieuws en duiding, tekst en video van Trends en Kanaal Z naadloos in elkaar overvloeien. Ik hoop dat u er blij mee bent. De nieuwe website is nog maar een begin. Ons bedrijf investeert fors in uw favoriete media.



Eerlijk? Een mens slaapt er de nacht voordien toch een beetje onrustig van. Hoe mooi de demo’s ook zijn, het moment dat je live gaat, staat je hart toch even stil. Hier zit dan ook een heel verhaal achter. Trends en Kanaal Z zijn al een tijd één redactie, met één hoofdredactie, één operationele leiding en journalisten die zowel in het magazine, op de website als in het tv-nieuws verschijnen. Op Trends.be komt dat nu allemaal samen.

We willen een paar beloftes nakomen. Ten eerste bent u in één oogopslag mee met het financieel-economische nieuws van het moment. Altijd toegankelijk en meestal met een korte, heldere video. In de pluszone kan u de exclusieve economische verhalen lezen waar Trends een patent op heeft. U kunt ook naar de videopagina, voor alle nieuws en bedrijfsverhalen van Kanaal Z. Bovendien hebben lezers met een print- of digitaal abonnement op Trends toegang tot alles wat de collega’s van andere redacties maken. Dat gaat ver, hoor. U kunt Knack, Focus Knack en Weekend Knack lezen. Maar ook Datanews, Libelle, Flair, Plus Magazine, Feeling,… en nog veel meer. Dat kan via de website, maar nog handiger is de aparte app ‘mijnmagazines’ die we daarvoor speciaal hebben ontwikkeld. En dan zouden we onze nieuwsbrieven nog vergeten, waarop u hier gratis kunt intekenen. Of de podcasts. Toevallig vierden we vorige week de miljoenste luistersessie van onze podcasts.

Dat brengt me naadloos bij de cijfers. Als bezoeker van Trends.be, lezer van Trends en kijker van Kanaal Z behoort u tot de grootste financieel-economische community van Vlaanderen. Samen zijn wij met voorsprong het nummer één voor financieel-economisch nieuws en duiding. Een verhaal dat het scherm van Kanaal Z én de kolommen van Trends haalt, bereikt een gigantisch doelpubliek. Met het merk Trends bereiken wij volgens het CIM, het officiële orgaan dat het mediagebruik in ons land registreert, wekelijks meer dan 210.000 unieke lezers. Kanaal Z heeft elke dag meer dan 275.000 en elke week een dik miljoen unieke kijkers. Ons wekelijks praatprogramma Trends Talk op kanaal Z haalt in zijn eentje een indrukwekkende 800.000 kijkers. Nummer één zijn, is niet alleen leuk. Het zorgt ervoor dat je weegt. Het zorgt ervoor dat mensen belangrijke nieuwsverhalen graag met je delen. Als u bij ons bent, besef dan: u bent niet alleen.

We doen dat alles omdat we stellig geloven in onze multimediale missie: financieel-economisch nieuws brengen waar, wanneer en hoe u dat wil.

En het is nog niet gedaan. Naast mijn kantoor wordt hard en soms ook luidruchtig gewerkt aan de grootste investering in onze merken. Over enkele maanden hopen we een gloednieuwe, multimediale studio te openen. Het wordt de grootste business-studio ooit gebouwd in Vlaanderen. We zullen er het televisienieuws opnemen, maar er is ook ruimte voor webinars of debatten. Er komt een videowall, een greenkey, een opnamestudio voor podcasts,… Op deze website zal u alles wat we daar maken, kunnen volgen. We doen dat omdat we stellig geloven in onze multimediale missie: financieel-economisch nieuws brengen waar, wanneer en hoe u dat wil.