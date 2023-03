Morningstar Awards: deze fondsen zullen het best presteren

Morningstar heeft zijn jaarlijkse onderscheidingen uitgedeeld aan de beste vermogensbeheerders en beleggingsfondsen op de Belgische markt. De fondsenspecialist veranderde vorig jaar de methodologie, waardoor minder achterom wordt gekeken naar de historische prestaties en meer naar de toekomst, om te weten welke fondsen zullen excelleren.



Een korte terugblik: 2022 was een ongewoon jaar, met verliezen van meer dan 10 procent in alle belangrijke activaklassen. Het was ook een breuk met het vorige decennium, dat werd gedomineerd door Amerikaanse groei- en technologieaandelen. Geen van de favorieten van vorig jaar haalde de lijst van dit jaar (zie kader Wat is met de winnaars van vorig jaar gebeurd?).

Wereldwijde aandelen

Schroder ISF Global Sustainable Growth

ISIN-code: LU0557290698

Rendement in 2022: -12%

Achter een geannualiseerd rendement van meer dan 11 procent over de afgelopen tien jaar zitten beheerder Charles Somers en tien sectorspecialisten, die de beste ideeën van honderd analisten in een tiental landen filteren. Ze mikken op kwaliteit, met aandacht voor groei en duurzaamheid. Tot de belangrijkste participaties behoren bekende namen als Microsoft, Alphabet, Thermi Fisher, AIA Group en Schneider Electric. “Wij onderscheiden ons door bedrijven op te pikken waarvan de markt het groeipotentieel onderschat”, stelt Somers.

Het fonds neemt soms opportunistische posities op korte termijn in en gedraagt zich anders dan andere fondsen. Somers: “Begin 2022 hebben we bescherming ingebouwd tegen de risico’s van de stijgende rente. We sluiten olie uit en hebben het altijd moeilijk gehad om valide en duurzame namen in de grondstoffensector te vinden.” Het gebrek aan die aandelen, die in 2022 veel winst voor de aandeelhouders opleverden, probeerde Somers te compenseren door winnaars uit de industrie en de technologiesector te selecteren. Zo profiteerden de beheerders van een prijscorrectie om in Salesforce.com te stappen. “Dat aandeel lag door de hoge waardering heel lang buiten ons bereik.”

Voor 2023 is de boodschap voor beleggers: voorzichtig blijven, met een focus op bedrijven die stevig staan, en proberen te profiteren van beurscorrecties.

Europese aandelen

M&G (Lux) European Strategic Value Fund

ISIN-code: LU1670707527

Rendement in 2022: 1,8%

Waardebeleggen is terug van weggeweest. De drie kanshebbers in deze categorie waren de voorbije tien jaar uit de gratie geraakt. De winnaar steeg bijna 8 procent op jaarbasis in de afgelopen tien jaar. Dit fonds wordt al meer dan vijftien jaar beheerd door Richard Halle, die zoekt naar bedrijven met extreem lage waarderingen tegenover hun intrinsieke waarde. “Beleggers hebben vaak de neiging zich te concentreren op recent negatief nieuws. Het is onmogelijk in te schatten wanneer de waardering van een aandeel zal corrigeren. Daarom diversifieert je het best met bedrijven die andere beleggers niet leuk vinden.”

Richard Halle is altijd trouw gebleven aan die filosofie, “zodat wij bijzonder goed gepositioneerd waren toen waardeaandelen weer in de belangstelling kwamen. Wij deden het vorig jaar 10 procent beter dan onze benchmark, onze sterkste outperformance ooit, toen technologie- en andere bedrijven met een bijzonder hoge waardering begonnen te corrigeren. Dankzij de nervositeit over de energieprijzen in Europa konden we drie kwaliteitsnamen – BASF, Siemens en Saint Gobain – aan onze portefeuille toevoegen en zo ons ondergewicht in industriële aandelen van begin 2022 opkrikken.”

Voor 2023 blijft Halle positief over energie en consumptie. “De onzekerheden blijven groot en een evenwichtige portefeuille is een must.” Hij denkt dat waardebeleggingen goed blijven presteren.

Obligaties (in euro)

Candriam Obligaties Euro High Yield

ISIN-code: LU0942153742

Rendement in 2022: -9,1%

In deze categorie hielden de bedrijfsobligaties veel beter stand dan de overheidsobligaties, en dan vooral het segment met kredietscores van BB+ of lager, dat traditioneel beter bestand is tegen renteverhogingen door centrale bankiers. Laat dat net de specialiteit zijn van Candriam Bonds Euro High Yield, dat wordt beheerd door het trio Nicolas Julien (Head of High Yield), Philippe Noyard (Global Head of Credit) en Thomas Joret.

Philippe Noyard vindt dat bedrijfsobligaties vandaag aantrekkelijke coupons bieden. “De normalisering van de rente zou in 2023 moeten doorgaan, maar in een veel minder agressief tempo. Het hoogtepunt van de inflatie lijkt achter de rug. De belangrijkste vraag is hoe snel de inflatie zal dalen, bij gebrek aan nieuwe exogene schokken.”

Hij wijst er ook op dat de risicopremie voor hoogrentende obligaties, ofwel de renteopslag boven op de risicovrije staatsrente, in Europa tot meer dan 5 procent is gestegen. “Dat is meer dan de gemiddelde risicopremie van de afgelopen tien jaar en houdt een wanbetalingskans van bijna 8 procent in, ruim boven het historische gemiddelde van 4,5 procent over de voorbije tien jaar.”

Noyard waarschuwt dat de ratings voor kredietwaardigheid van bedrijven de komende maanden zullen verslechteren. “Het jaar belooft moeilijk te worden voor de bedrijven met de meeste schulden en cyclische bedrijven. Omgekeerd zullen de meest defensieve bedrijven met het vermogen om prijsstijgingen door te rekenen aan hun eindklanten de grote winnaars zijn.” Hij wijst erop dat bedrijven tijd hebben gehad om zich op die nieuwe omstandigheden voor te bereiden en dat de meeste de looptijd van leningen de voorbije jaren verlengd hebben, waardoor ze de komende kwartalen niet veel leningen op vervaldag hoeven te herfinancieren. Voor sommige van de zwakkere emittenten zal het moeilijk worden om nieuwe obligaties uit te geven. Zij moeten zien te overleven. Philippe Noyard verwacht daarom dat het wanbetalingspercentage dit jaar zal stijgen tot 4 à 5 procent. “Beleggers vermijden daarom het best een te grote blootstelling aan de spelers met de laagste kredietrating (B tot CCC).”

Gemengde fondsen (in euro)

DWS Concept Kaldemorgen

ISIN: LU0599946893

Rendement in 2022: -4,8%

DWS Concept Kaldemorgen haalde de afgelopen tien jaar een rendement van meer dan 3,6 procent per jaar. Het is een van de weinige gemengde fondsen waar vorig jaar meer geld in- dan uitstroomde. Er zit nu ruim 13 miljard euro in. Beheerder Klaus Kaldemorgen wordt dit jaar zeventig en kreeg versterking van Christoph Schmidt, die geleidelijk de teugels zal overnemen. Kaldemorgen gebruikt onder meer derivaten om grote marktschommelingen op te vangen en diversificatie in valuta om de risico’s te spreiden. Het fonds wist het verlies in 2022 te beperken.

“In de jaren zeventig kenden we twee grote inflatiegolven, gepaard met een sterke stijging van de rente, en twee recessies die meer dan een jaar duurden. De recente ontwikkelingen lijken zo’n scenario niet te voorspellen”, zegt Schmidt. “Maar we blijven liever voorzichtig. We leggen de focus op stabiele en defensieve aandelen met hoge dividenden.” Dat vertaalt zich in een voorkeur voor farma- en telecombedrijven, al vindt Schmidt dat sommige techbedrijven door de stevige koersdalingen interessant beginnen te worden.

Eind januari bestond de portefeuille voor 40 procent uit aandelen, 28 procent uit obligaties, 16 procent uit cash en 8 procent uit goud. Schmidt ziet weinig kansen in obligaties: “Overheidspapier met een lange looptijd heeft zijn functie van veilig stootkussen verloren. De renteverschillen in bedrijfsobligaties zijn te klein geworden om de risico’s te weerspiegelen.”