Maar zestien procent van de Vlaamse werknemers heeft het afgelopen jaar over zijn loon onderhandeld. Nochtans loont dat onderhandelen: van degenen die het deden, kregen bijna zeven op de tien opslag of extra extralegale voordelen. Dat blijkt uit een bevraging door het onderzoeksconsortium UGent @ Work over hoe Vlamingen naar hun loon kijken. Uit die bevraging blijkt ook de nog altijd heersende discretie over wat we verdienen.