Bij gerichte controles van de FOD Economie bleken vorig jaar ruim 8 op de 10 garagisten en verkopers van tweedehandswagens niet in orde. Meer dan een kwart van hen overhandigde bij de autoverkoop geen Car-pass. En meer dan de helft had geen historiek van het voertuig. De gecontroleerde verkopers en garagisten lagen al wel in het vizier van de inspecteurs, maar de cijfers tonen aan dat kopers van een tweedehandsauto nog altijd op hun hoede moeten zijn.