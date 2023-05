Z-Nieuws 30/05/23: Inflatie in ons land daalt verder, maar voedingsprijzen blijven hoog

De inflatie in ons land is verder gedaald. Van 5,6 procent in april tot 5,2 procent in mei. Het laagste peil in ruim anderhalf jaar. Dat is vooral te danken aan de lagere energieprijzen. Maar ook ook de stijging van de voedselprijzen neemt in vaart af. Een spin-off van het Leuvense Rega-instituut, die mee opgericht is door viroloog Johan Neyts, ontvangt 2,5 miljoen euro subsidie om de ontwikkeling van z’n vaccinplatform te versnellen. Eén op de twee Belgische huiseigenaars is niet van plan zijn woning te renoveren. Dat blijkt uit een studie in opdracht van BNP Paribas Fortis. De hoge renovatiekost houdt hen tegen. Toyota en Daimler Truck gaan hun vrachtwagenproductie in Azië samenvoegen. In China heeft de Comac C919 z’n eerste commerciële vlucht afgelegd, tussen Shanghai en Peking. En we blijven in China: daar is Tesla-topman Elon Musk op bezoek. Musk heeft er gepraat met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Tesla heeft een grote fabriek voor elektrische wagens in Shanghai. Aan de Provinciale Technische School in Boom is de eerste opleiding in laadpaaltechnologie gestart voor leerkrachten. Het gaat om een samenwerking van EV Belgium, de sectorfederatie van de emissievrije mobiliteitsbedrijven, met het provinciaal onderwijs in Vlaanderen. In Z-Beurs bespreekt beurscommentator Danny Reweghs UCB, dat de marktintroductie van een medicijn in de VS voor de tweede keer uitgesteld ziet. Ook AB Inbev gaat in het rood na slechte Amerikaanse verkoopcijfers van Bud Light.