Z-Nieuws 30/03/23: Federale regering bereikt begrotingsakkoord

Econoom Ivan Van de Cloot laat in de studio zijn licht schijnen op het begrotingsakkoord/ Bank-verzekeraar Argenta boekte vorig jaar 11% minder nettowinst/De inflatie in ons land is opnieuw gestegen naar 6,67%/Waalse ondernemer René Branders nieuwe voorzitter VBO/Containerliften in de Antwerpse haven draaien voor het eerst op waterstof/Britten pakken uit met designversie ‘t-pylonen’/ Opmerkelijke innovatie bij Le Pain Quotidien: cannabisbrood/In het beursgesprek met Kris Kippers: Fastned, Sofina en GBL