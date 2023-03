Z-Nieuws 29/03/23: Dure voeding weegt op verkoop

De voedingsinflatie is nog niet voorbij en dat weegt op de verkoop, klaagt de Belgische voedingsindustrie. Hoge loonkosten en allerlei taksen zijn een doorn in het oog van onze voedingsbedrijven. Ze vrezen dat nog meer consumenten hun voeding over de grens gaan kopen. Het energieplan van minister Tinne Vanderstraeten lekt uit: véél aandacht voor hernieuwbare bronnen, maar er is ook plaats voor kernenergie! Energieleverancier Bolt lanceert crowdfunding voor zonnepaneleninstallaties. Het dak van de Brusselse concertzaal AB is één van de locaties. Investeerders krijgen 6% rendement. CEO Pieterjan Verhaegen van Bolt legt in onze studio uit hoe dat kan. De Belgische online verkoop blijft groeien: +22% zelfs vorig jaar. E-commerce zit nog op een hoger niveau dan tijdens de pandemie. Terwijl de grote webshops hun groei zagen terugvallen. Hoe kan dat? Uitleg van BeCommerce in dit Z-Nieuws! De Nederlander Ralph Hamers wordt opzij geschoven bij de Zwitserse bank UBS, nu de bank gaat samensmelten met Credit Suisse. Poetin erkent dat de sancties stilaan wegen op de Russische industrie. De scale-up Leadlife mag z’n digitaal welzijnsplatform uitrollen voor alle 30.000 Vlaamse ambtenaren. / Z-Beurs met Tom Simonts van KBC over de koersdaling van Ebusco ondanks forse omzetgroei in e-bussen, de chipsector die vleugels krijgt dankzij positieve resultaten van Infineon, en een stevig jaarverlies en slecht miniem dividend bij de Nationale Bank.