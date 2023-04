Z-Nieuws 28/04/23: Stevige groeiverschillen in Europa

De economie in de eurozone is in het eerste kwartaal licht gegroeid, met 0,1%. Maar dat cijfer verbergt grote ongelijkheden. Terwijl Portugal behoorlijk groeit, is er een stevige krimp in Ierland en blijft Duitsland ter plaatse trappelen. De Duitse motor van de eurozone ontsnapt zo maar nipt aan een recessie. Toelichting in de studio door Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis. Naast het krantenbedelingscontract bevestigt Bpost dat er mogelijk ook mistoestanden zijn bij nog drie overheidscontracten. Daarbij zou het postbedrijf gelogen hebben over de winstmarges die het op de contracten realiseert. Dubbel slecht nieuws voor aandeelhouders van Recticel. Enerzijds ziet het bedrijf de vraag naar z’n isolatieproducten afzwakken, anderzijds wil Carpenter afpingelen op de overnameprijs van de afdeling soepelschuim. Vanaf volgende week krijgen alle werknemers in de privé toegang tot de fietsvergoeding. In het voormalige hoofdkantoor van verzekeraar Royale Belge in Watermaal-Bosvoorde openen eind juni een hotel, conferentie-, gym- en welnesscentrum. Vrouwen besteden fors meer dan mannen in winkels. Bedrijven zetten nu ook hun schouders onder de tweede Maai Mei Niet-campagne van Knack. / Z-Beurs met Philippe Gijsels over het resultatenseizoen, de beurswijsheid “Sell in May and go away”, het potentieel voor een recessie en de Dow Jones Transportations index.