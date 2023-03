Bekijk Z-Nieuws: vaste benoeming afgeschaft

De Vlaamse regering wil de vaste benoeming afschaffen voor Vlaamse ambtenaren (uitgezonderd leerkrachten, loodsen en gemeentepersoneel). Nieuw aangeworven ambtenaren zouden voortaan altijd contractuelen zijn. De vakbonden zetten de hakken in het zand. Zij denken dat een overheidsjob minder aantrekkelijk wordt voor competente mensen die graag zekerheid hebben. In de studio legt minister Somers uit wat de argumenten van de Vlaamse regering zijn. Energieleveranciers beloven zelfstandigen en KMO’s meer duidelijkheid en meer rechten bij het afsluiten van een energiecontract. Dat staat in een gedragscode die de meeste leveranciers hebben ondertekend. Signify, het vroegere Pilips Lighting in Turnhout, schrapt opnieuw banen: zowat 174 van de 430 jobs sneuvelen. De meeste wel met vrijwillig vertrek. Minister Vandenbroucke heeft een reeks voorstellen om innovatieve medicijnen sneller terug te betalen. De Amerikaanse overheid heeft een koper gevonden voor de failliete Silicon Valley Bank. De voorzitter van de Saudi National Bank stapt op. Zijn uitspraken gaven de genadeslag voor Credit Suisse. De helft van de bedrijven kampt nog steeds met problemen in de toeleveringsketen, zegt SAP. En Texas is de nieuwe hotspot voor cryptomining, maar het elektriciteitsnet kan niet volgen. / Z-Beurs met Danny Reweghs van Trends over de resultaten van Ekopak, en rusthuisgroep Orpéa die zelf waarschuwt voor een sterke verwatering van aandeelhouders.