Z-Nieuws 25/04/23: Bpost krijgt forse dreun op de beurs na meer verdachte overheidscontracten

Bpost geeft toe dat er mogelijk onregelmatigheden zijn gebeurd met andere overheidscontracten, los van de eerder gemelde wanpraktijken bij de vergunningsprocedure voor de krantenbezorging. Het bedrijf schrapt zijn financiële vooruitzichten voor dit jaar. De belegger straft Bpost af: het aandeel verliest bijna een vijfde van zijn waarde. Payconiq en zijn Nederlandse evenknie komen in handen van een alliantie van Europese banken. Die willen er een betaalapp van maken die in heel Europa bruikbaar is. Pepsico kan de kosteninflatie doorberekenen aan zijn klanten en trekt zijn jaarprognose op. In de Gentse haven neemt afvalsorteerder Renewi een nieuwe sorteerlijn van 20 miljoen euro in gebruik. Daardoor gaat het bedrijf nog meer afval kunnen recyclen. Minder Belgen geven geld aan goede doelen, blijkt uit een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting. De OESO heeft dan weer berekend dat het overheidsbeslag op arbeid nergens zo groot is als in ons land. De Vlaamse goederenexport is vorig jaar met ruim een kwart toegenomen, stelt Flanders Investment and Trade vast. Al zijn die goede cijfers ook aangeblazen door de inflatie. In Z-Beurs duikt Erik Joly van ABN AMRO in de kwartaalcijfers van voedingsreus Nestlé. En hij legt uit waarom het aandeel van de Duitse holding Thyssenkrupp naar beneden dondert.