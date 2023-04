Z-Nieuws 21/04/23: Grootste containerschip ter wereld meert aan in Antwerpen

De MSC Tessa is de haven van Antwerpen binnengevaren. Het tot nu toe grootste containerschip ter wereld. Containerschepen worden steeds gigantischer. Aan die trend zal voorlopig geen einde komen. Ook de binnenvaart opent nieuwe perspectieven. Een Limburgs bouwbedrijf verscheept zelfs volledig afgewerkte vakantiewoningen tot in Nederland. Van het water naar het spoor dan. Infrabel mag van de federale regering 1 miljard euro lenen om de spoorinfrastructuur te moderniseren. In de haven van Zeebrugge heeft traileroperator NDQ zelfs een spoorlijn tot in zijn nieuwe magazijn doorgetrokken. In de Verenigde Staten lanceert BioFire Technologies een ‘smart gun’. Dat vuurwapen schiet alleen als het de vingerafdruk of het gezicht van de eigenaar herkent. In Z-Beurs werpt Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis een ruime blik op de aandelenmarkten, die twijfelen tussen recessie of niet. Hij kijkt ook naar de grondstoffenmarkten. In de jaren zeventig hadden we olieschokken. Door de energieomslag zouden het nu metaalschokken kunnen worden.