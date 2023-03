Z-Nieuws 15/03/23: Grootbank Credit Suisse wankelt

Het gaat van kwaad naar erger met Crédit Suisse: de hoofdaandeelhouder draait de geldkraan dicht naar de noodlijdende Zwitserse bankreus. Dat veroorzaakt opnieuw paniek in de wereldwijde bankensector. Tom Simonts, financieel econoom bij KBC, komt naar de studio voor meer duiding. De nieuwe topman van de gecrashte Silicon Valley Bank roept klanten op om terug te keren met hun spaargeld. De Britse regering trekt de vennootschapsbelasting op, om met het geld onder andere de koopkracht te verhogen. De Belgische vastgoedmarkt koelt snel af: in januari en februari zijn de helft minder woonkredieten afgesloten! Vanaf januari volgend jaar komt er een uniform label voor studenten-koten in Vlaanderen. VN-arbeidsorganisatie vraagt een beter loon en betere arbeidsomstandigheden voor essentiële jobs. Tweede project-oproep gelanceerd voor innovaties in de circulaire economie. Veolia en RME openen de eerste automatische recyclagefabriek voor matrassen in België. / Z-Beurs met Tom Simonts (KBC) over de sterke resultaten en dividendverhoging bij modereus Inditex, en een straffe laadpalendeal voor Fastned.