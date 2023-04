Z-Nieuws 14/04/23: Woningprijzen houden stand

De Belgische vastgoedmarkt koelt af, maar de prijzen niet! Die blijven licht stijgen, merken de notarissen. Econoom Roel Helgers van Matexi bespreekt in onze studio de vastgoedmarkt en vergelijkt die met het buitenland. Door de snelle en sterke rentestijging is er plots veel meer vraag naar huurwoningen. Dat merkt de zoekertjessite Immoweb. De oplopende rente knaagt ook aan beleggingen, waardoor de Belgen hun netto financieel vermogen zagen slinken. De rijkste man ter wereld Bernard Arnault werd op 1 dag nog miljarden rijker dankzij goeie resultaten van zijn luxeconcern LVMH. Fluying Bark, een dochterbedrijf van Studio 100, mag een animatiereeks maken van de populaire serie “Stranger Things” van Netflix. Hans Bourlon licht het belang van die deal toe in Z-Nieuws. Met een dag vertraging is de ruimtesonde Juice gelanceerd richting Jupiter. Aan boord bevinden zich lenzen van Belgische makelij. Minister De Sutter eist dat bpost zijn interne controles en compliance versterkt, nadat een audit concurrentie- en schriftvervalsing blootlegt. En drie schepen van Jan De Nul zijn uitzonderlijk te bekijken in Zeebrugge, voor ze nieuwe windmolenprojecten op zee gaan bouwen. In Z-Beurs werpt Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis onder meer een blik op de aanhoudende rally, de dollarzwakte en de goudprijs.