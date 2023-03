De inflatie in de VS vertraagt naar 6 procent. Het overleg tussen de vakbonden en directie bij Delhaize levert niets op. Batibouw : hoe investeer je het best op lange termijn in een energiezuinige woning? Slimme Belgische technologie traceert de oorsprong en het traject van diamanten. Biden laat dan toch omstreden olieboringen toe in Alaska.