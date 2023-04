Z-Nieuws 13/04/23: Krachtmeting tussen OPEC+ en de VS drijft de olieprijzen op

Een nieuwe aangekondigde productieknip doet de olieprijs stijgen. Op de achtergrond is er een machtsspel bezig tussen enerzijds Saoedi-Arabië en Rusland in de OPEC+ en anderzijds de Verenigde Staten. De lancering van de Europese ruimtesonde Juice in Frans-Guyana is met 24 uur uitgesteld door het slechte weer. Ook bij Antwerp Space kijken ze erg uit naar de lancering. Het bedrijf zit achter de ontwikkeling van het communicatiesysteem tussen de ruimtesonde en de aarde. Uit een grootschalige Europese studie over durfkapitaal blijkt dan weer dat het rendement van Belgische durfinvesteringen lager ligt dan in Nederland. Hoe dat komt, legt Sophie Manigart van Vlerick Business School uit. Tenslotte trekken we naar de VS. Daar legt de fabrikant van e-sigaretten Juul bijna een half miljard dollar op tafel om rechtszaken af te kopen.