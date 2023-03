Ook Europese banken fors in de min door Amerikaanse bankencrisis. VS tracht vertrouwen in banksysteem te herstellen na val van SVB en Signature Bank. HSBC neemt het Britse filiaal van SVB over. ING verwacht dit jaar een groeivertraging in de bouw. Grootschalige renovatie van viaduct van Vilvoorde komt veel duurder uit dan gedacht. Eerste Open Scholendag wil extra zij-instromers naar de klas lokken. Beurs : grootste paniek op Wall Street voorbij door hoop op rentepauze Fed.