Z-Nieuws 12/04/23: De Amerikaanse inflatie valt in maart lager uit dan verwacht

De inflatie in de VS daalt in maart tot 5 procent. Dat is het laagste peil in bijna twee jaar. Verder een stevige brok Delhaize-nieuws: de Belgische vakbonden betogen bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize in Zaandam. Maar tijdens de vergadering rept de bedrijfstop met geen woord over het sociaal conflict in België. In de studio is dan weer Julie Beysens te gast, onderwijsexpert bij Voka. De werkgeversorgansatie pleit voor één minister van Onderwijs én Werk. Dat moet het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen. We begeven ons ook naar fietswinkelketen Fietsen Wildiers. Het familiebedrijf groeit als kool, in binnen- en buitenland. En Brussel is kandidaat om in 2030 het WK Wielrennen te organiseren. Dat zal zo’n 25 miljoen euro kosten, maar brengt ook veel geld op.