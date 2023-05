Z-Nieuws 08/05/23: Hype rond korte keten is overgewaaid

De verkoop in korte keten is met 20% teruggevallen. De hoevewinkels zijn hun coronabonus volledig kwijtgespeeld. Het aantal startende ondernemers zit in dalende trend, zo stelt Unizo vast.De Antwerpse startup Uze wil 6 miljoen ophalenom z’n innovatieve laadservice aan huis uit te bouwen. Vlaamse scholen krijgen toegang tot het glasvezelnetwerk van Telenet om hun digitalisering te versnellen. Financiënminister Yellen waarschuwt voor constitutionele crisis in VS en zet daarmee extra druk op de Republikeinen in de discussie rond het schuldenplafond. In de beurs: de aandeelhouders van Greenyard krijgen eindelijk weer dividend – de resultaten van PostNL zijn minder erg dan gevreesd – verslag van de jaarvergadering van Berkshire Hathaway.