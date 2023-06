BEKIJK – Z-Nieuws 07/06/23: Belfius verhoogt als eerste de spaarrente

Belfius trekt als eerste grootbank de spaarrente op tot 1,25 procent. Maar niet onder politieke druk, beweert ze. De OESO vraagt dat overheden hun inflatiesteun afbouwen. En ons land moet dringend z’n overheidsfinanciën op orde zetten. België scoort daardoor nu slecht in de “future proof”-index van BNP Paribas Fortis. De hoofdeconoom van de bank, Koen De Leus, komt in de studio uitleggen wat dat betekent en wat ons land zou moeten doen. Meer windmolens dan gedacht, bedrijven die massaal zonnepanelen leggen en de opmars van de e-truck. Het zet allemaal hogere druk op ons stroomnet dan gedacht. Infrastructuurbeheerder Fluvius zoekt 300 medewerkers om het stroomnet te upgraden. Werknemers die langer doorwerken hoewel ze vervroegd met pensioen kunnen, zouden een pensioenbonus moeten krijgen. Dat stelt federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux voor. Toezichthouder FSMA lanceert een vergelijkingstool voor familiale verzekeringen. Later volgt er één voor brandverzekeringen. Cruisetoerisme brengt in Vlaanderen relatief weinig geld op, terwijl het vervuilend is en steeds minder draagvlak heeft bij de inwoners. Voor het eerst heeft in Vlaanderen een elektrische tractor volledig autonoom een veld bewerkt. ILVO stelt de Djust-E autonome tractor voor, onze reporter was erbij! / Z-Beurs met Patrick Casselman van BNP Paribas Fortis over de overnamebiedingen op Telenet en Exmar.