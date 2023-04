Z-Nieuws 07/04/23: Samsung snijdt in zijn chipproductie nu zijn winst fors gedaald is.

Er is immers geen chiptekort meer, wèl een chipoverschot. Tech-analist Siddy Jobe zorgt voor duiding. Door het conflict bij Delhaize staat het franchisemodel volop in de belangstelling. Voor het eerst heeft de sector zichzelf in kaart gebracht. Die is in ons land goed voor ruim 58.000 banen, vooral in de voeding en horeca. We gaan ook langs bij Dossche Mills in Merksem. Die maalderij gaat tarwemeel met een lagere CO2-afdruk op de markt brengen. Het gebruik van meststoffen speelt daarbij een belangrijke rol.