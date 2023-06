Z-Nieuws 06/06/23: Eerste AR-bril van Apple: top of flop?

Apple lanceert zijn eerste AR-headset. Wordt het een hit voor de Amerikaanse techreus? Bij ons in de studio zit Kristof Van der Stadt van techsite DataNews.be voor meer duiding. Netbeheerder Fluxys is gestart met de aanleg van een ondergronds pijpleidingenstelsel dat op termijn groene waterstof zal transporteren. Tegen 2026 moet er voor 100 kilometer aan nieuwe leidingen liggen. Een investering van 250 miljoen. De handel met Groot-Brittannië heeft een knauw gekregen door de brexit. Een digitaal datadeelplatform moet de douaneformaliteiten verlichten en de export vanuit ons land naar het VK een duw in de rug geven. Recticel lanceert isolatieplaten met een kleinere koolstofvoetafdruk. Ze bevatten ook grondstoffen uit restafval van biologische oorsprong, zoals plantaardige frituurolie. In Z-Beurs laat expert Erik Joly zijn licht schijnen over de Zwitserse frank en de Chinese tienjarige rente.