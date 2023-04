Bekijk Z-Nieuws: Macron combineert Franse zakendeals met Europese geopolitiek in China

Macron die zich vorstelijk laat ontvangen in China terwijl Von der Leyen hem apart nareist: wat is de bedoeling van dit Frans-Europese één-tweetje? En hoe bekijkt China dit? We kijken, luisteren en vragen toelichting bij een Europakenner en een geopolitieke analist. IMF-topvrouw Georgieva hoopt alvast dat China en Europa tot een nieuwe verstandhouding komen, want de “fragmentatie” van de wereldeconomie zorgt voor uitzonderlijk sombere groeivooruitzichten. En verder nieuws van twee start-ups in duurzame mobiliteit: het Gentse Taito lanceert z’n duurzame e-step bij Bike Republicen het Brussels Bike 43 verdrievoudigt de productie van z’n ‘longtail’-fietsen.