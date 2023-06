Z-Nieuws 02/06/23: Spaarrente verhogen kan niet volgens NBB

De Nationale Bank waarschuwt de regering dat ze de minimale spaarrente beter niet optrekt. Vicepremier Vandenbroucke is niet overtuigd. Wie heeft gelijk: de regering of de Nationale Bank? Onze studiogast is professor Hans Degryse, bankenexpert aan de KU Leuven. CIRCL, een dochter van Groep Vanhout, bouwt innovatieve, circulaire huizen en zoekt 2,5 miljoen euro voor zijn verdere groei. Dstny heeft een financieringsdeal rond met een consortium van schuldfondsen, waardoor de specialist in bedrijfscommunicatiesoftware op overnamejacht kan gaan. Het Oost-Vlaamse What’s cooking, het vroegere Ter Beke, blaast zijn geplande overname van Imperial Meat Products af, na negatief advies van de Belgische Mededingingsautoriteit. Nog vóór Apple maandag waarschijnlijk zijn eerste VR-bril onthult, presenteert Meta nu al zijn Quest 3. Supermarktketen Jumbo zou volgens de Nederlandse krant AD àl z’n sponsordeals in de topsport afbouwen, dus ook die van de wielerploeg rond Wout Van Aert. In het Oost-Vlaamse Wieze vindt morgen de allereerste E-mobility Day plaats. Kleine elektrische stadswagens, de zogeheten micromobielen, blijken enorm populair. / Z-Beurs met Philippe Gijsels over het Amerikaanse banenrapport en de impact op het rentebeleid, een technisch signaal van de S&P 500 en minder goed nieuws van de OPEC+