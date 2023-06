Z-Nieuws 01/06/23: Sterrenchefs komen handen te kort

.Zelfs sterrenchefs smeken om keukenmedewerkers. Ze kunnen minder couverts en dus minder omzet draaien door personeelstekorten. Onze reportageploeg bezoekt sterrenrestaurant Fleur de Lin. VDL Nedcar schrapt 1.800 jobs in z’n autofabriek in Born, vlak over de Nederlandse grens. Daar werken ook honderden Belgen. Maatwerkbedrijven krijgen 12 miljoen euro extra budget, voor mobiliteitsvergoedingen en extra arbeidsplaatsen. Miele sluit een innovatief sociaal akkoord met z’n reparateurs, waardoor die ook ’s avonds en in het weekend herstellingen komen uitvoeren. Boektopia wordt de nieuwe Vlaamse boekenbeurs in de herfst. Zandontginner Sibelco wil het Innoptus Solar Team opnieuw aan de overwinning helpen. De inflatie in de eurozone zakt naar haar laagste niveau sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Opluchting op de financiële markten, want het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de deal over de verhoging van het schuldenplafond goedgekeurd. Het Europees Parlement wil grote bedrijven zélf verantwoordelijk maken voor àlle schakels in hun toeleveringsketen. / Z-Beurs met Kris Kippers over de verkoop van sterke dranken bij Rémy Cointreau, Ontex dat de schulden herschikt met de verkoop van activa, en GIMV dat instapt in een Duitse toeleverancier van de chipindustrie.