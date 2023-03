Winkelen mannen in de supermarkt anders dan vrouwen? (video)

De gezinssamenstelling is veranderd. Een derde zijn eenpersoonshuishoudens, veel meer dan vroeger gaan vrouwen ook werken. De thuiswerkende moeder die dus de manager is van het huishoudbudget, is een zeldzaamheid geworden. Ook mannen doen de boodschappen. Doen ze dat anders? Ja en neen, zegt retailexpert Gino Van Ossel. “Mannen kopen blijkbaar anders als er kinderen bij zijn. Ze zeggen minder makkelijk ‘neen.’ Ook blijkt dat mannen vaker werken met een uitgeschreven lijstje: ze doen dan wel de boodschappen maar de partner bepaalt wat er gegeten wordt.” Bekijk een fragment uit Trends Talk met professor Van Ossel.

Bekijk hier de volledige uitzending van Trends Talk met Gino Van Ossel.