De Vlaamse regering heeft ook vandaag geen akkoord bereikt over de concrete invulling van haar klimaatplan. De regering besliste eerder al om in al haar beleidsdomeinen de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen ten opzichte van 2005. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is ook tijdens de ministerraad deze morgen geen consensus gevonden. De kilometerheffing voor personenwagens blijft een splijtzwam.