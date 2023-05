Na weken onderhandelen, is de Vlaamse regering het eens geraakt over het vernieuwde Vlaamse klimaatplan. Daarin staan extra maatregelen om tegen 2030 veertig procent minder CO2 uit te stoten dan in 2005. Toch hebben klimaatorganisaties kritiek. Volgens hen liggen de Vlaamse klimaatambities te laag. En halen we dus niet de doelstellingen die Europa heeft vooropgesteld.