De app van het Gentse Lead-life heeft er in één klap 50.000 potentiële gebruikers bij. De app biedt mensen via een persoonlijk dashboard inzicht in hun levensstijl en geeft hen ook advies om gezonder te leven. De Vlaamse overheid stelt de Gentse app nu ter beschikking van al haar werkende en gepensioneerde ambtenaren, in het licht van het project ‘Gezond leven op het werk’. Voor het jonge techbedrijf een stevige duw in de rug.