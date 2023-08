BEKIJK – Sotheby’s veilt inboedel van Queen-frontman Freddy Mercury

‘The show must go on!’. Bij veilinghuis Sotheby’s in Londen loopt nog tot en met 5 september de tentoonstelling ‘A World of his own’. Een overzicht van 1.400 persoonlijke spullen van popicoon Freddy Mercury, frontman van de band Queen. Tussen 6 en 13 september gaan alle memorabilia over de toonbank.

In de collectie zitten onder meer de piano waarop ‘Bohemian Rhapsody’ is geschreven, iconische podiumoutfits, meubels en Mercury’s kimonocollectie. Het meest opmerkelijke object moet wel Freddy’s snorrenkam zijn. De originele, handgeschreven tekst van ‘Killer Queen’, de eerste grote hit van Queen, wordt op ruim 80.000 euro geschat. Hoeveel de volledige collectie moet opbrengen is niet duidelijk.



Bekijk beelden in de video hierboven.