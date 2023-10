De bio-economie, die biogebaseerde grondstoffen gebruikt in plaats van fossiele, groeit spectaculair snel in Vlaanderen. Die boodschap gaf Vlaams minister van Economie en Landbouw Jo Brouns vandaag midden in het veld. Meer bepaald een veld met engelwortel, waarmee aromatische oliën worden gemaakt, onder meer voor de voedingssector.