De vastgoedmarkt koelt af, maar de prijzen blijven licht stijgen. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de notarissen. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er zowat 7 procent minder huizen en appartementen verkocht dan in het eerste trimester een jaar geleden. In Vlaanderen waren er zelfs meer dan 9 procent minder transacties. Opvallend is dat ondanks die afkoeling, de gemiddelde verkoopprijzen van vastgoed wél standhouden.