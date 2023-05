Tussen 18 en 25.000 mensen hebben vanochtend in Brussel betoogd tegen de inperking van het stakingsrecht en de verslechtering van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de bedrijven. Met de nationale actiedag willen de vakbonden in de eerste plaats hun solidariteit uitdrukken met het Delhaize-personeel. Maar het probleem zit volgens de bonden veel dieper.