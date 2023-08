BEKIJK – Z-Nieuws van dinsdag 1 augustus

Er komt een opvolger voor het klassieke autosalon in Brussel. Een Nederlands bedrijf pakt uit met een nieuwe formule: kleiner maar met meer spektakel. De Fremantle bij de Waddeneilanden is na 7 dagen geblust. Verzekeraars Baloise en Allianz waarschuwen voor branden op zeeschepen door elektrische wagens. Net zoals de barometer in deze kwakkelzomer blijft ook die van de industrie in de eurozone op somber staan. De PMI-index voor de industrie zakt nu al 6 maanden op rij. Sinds de lente van 2021 levert koeriersdienst Deliveroo boodschappen aan huis van supermarktketen Carrefour. En die samenwerking blijft groeien, met inmiddels een bezorgdienst in 10 steden. De Vlaamse Landmaatschappij verpacht gronden aan biologische ‘klimaatboerderijen’. We bezoeken het eerste proefproject. Onze analist Erik Joly legt het halfjaarrapport van BP onder loep en doet een boekje open over de goudmarkt.