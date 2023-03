Lampenfabrikant Signify in Turnhout, het vroegere Philips Lighting, kondigt opnieuw een ontslaggolf aan. Tegen eind volgend jaar sneuvelen 174 van de 400 jobs. De vakbonden schrikken dat de fabriek in één klap zowat halveert. Maar ze maakt dan ook traditionele lampen, en door de dure energie vervangen we die almaar meer en ook almaar sneller door led-varianten.