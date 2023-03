De recente faillissementen van verscheidene cryptoplatformen verhinderen niet dat het aantal crypto-mijnbouwers stevig blijft groeien. Sinds China een verbod op crypto-mining invoerde in 2021, zijn de Verenigde Staten uitgegroeid tot dé hotspot voor het zoeken naar ondermeer nieuwe bitcoins. Maar ook in de VS botsen ze op grenzen en protest door de enorme hoeveelheid stroom die cryptomining vreet.