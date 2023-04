Het Gentse startup Taito heeft z’n eerste e-step gelanceerd, de S1. Na drie jaar ontwikkeling is hij te koop in de 25 winkels van Bike Republic. De fietsketen van de Colruyt-groep zal niet alleen de verkoop in ons land verzorgen, maar ook de service achteraf. Want de S1 wil niet alleen veiliger en comfortabeler zijn dan z’n Aziatische concurrenten, hij wil ook duurzamer zijn.