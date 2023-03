Het grootste ingenieursbureau van Europa, het Zweedse beursgenoteerde Sweco, heeft de overname afgerond van het West-Vlaamse VK architects+engineers. Dat brengt het aantal werknemers van Sweco in België op ruim 2.600. Het is de twintigste overname van Sweco in ons land in vijf jaar. Met VK architects+engineers haalt het naar eigen zeggen vooral expertise binnen, in de ziekenhuisbouw bijvoorbeeld.