Suntronics is een zonnepaneleninstallateur uit Ledegem, die al ruim 25.000 installaties heeft geplaatst. Van louter installateur is de West-Vlaamse kmo in 15 jaar uitgegroeid tot een aanbieder van totaaloplossingen op vlak van groene energie, waardoor de klanten hun stroomrekening zien dalen. Die aanpak is meteen ook één van de redenen dat Suntronics de afgelopen jaren gegroeid is als kool en de trofee “Tends Gazelle 2023” wegkaapt.