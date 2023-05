Van een dertiende maand tot een laptop of een bedrijfswagen: in het loonpakket van de werkende Belg zitten steeds meer extralegale voordelen. 5 jaar geleden waren dat er 5 per werknemer, inmiddels gaat het richting de 7. Dat blijkt uit het salariskompas, de jaarlijkse bevraging van Jobat bij 96.000 werkende Belgen. Samen met die extralegale voordelen stijgen de brutolonen. Maar opvallend: voor starters is dat veel minder het geval