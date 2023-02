Te strikt, te gedetailleerd, te weinig flexibel. De aanbestedingsprocedures bij overheidsopdrachten laten amper ruimte voor eigen invulling. En dat speelt de bedrijven parten die naar de opdrachten dingen. Zo verzucht busbouwer Van Hool. In tijden waarin toeleveringsketens verstoord zijn, is het haast ondoenbaar om aan de opdrachten te voldoen. Bovendien staan de rigide procedures innovaties in de weg.