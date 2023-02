Deze morgen heeft veilinghuis Sotheby’s in Brussel een meesterwerk van Peter Paul Rubens onthuld. Het gaat om ‘Het portret van een man als de God Mars’, een werk waarin Rubens’ fascinatie voor de klassieke wereld tot uiting komt. Sotheby’s gaat het schilderij in mei veilen in New York. Niet op een veiling voor Oude Meesters, maar wel één voor Moderne Kunst.