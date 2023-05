Dit weekend zetten 50 chemie-en farmabedrijven uitzonderlijk hun deuren open voor het grote publiek tijdens het ontdekkingsweekend van de chemie en life sciences. De sector hoopt hiermee ook extra krachten aan te trekken, want nooit eerder waren er zoveel vacatures. Onze ploeg mocht al op sneak-preview bij lijm-en siliconenproducent Soudal in Turnhout, dat liefst 75 miljoen euro investeert in een volautomatische productie-eenheid.