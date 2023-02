Europa zit intussen al aan de tiende reeks van sancties tegen Rusland. En dat in ongeveer een jaar tijd. Bijna om de maand veranderen dus de regels voor zakendoen met Russische bedrijven, of bedrijven die al dan niet rechtstreeks in handen zijn van Russen. Voor Belgische exportbedrijven is dat dansen op een slappe koord. Want de sanctieregels zijn niet zo helder en éénduidig.